Davide Frattesi rend hommage à sa grand-mère décédée après son but contre le Bayern

Quelques minutes de bonheur dans une triste journée.

C’est comme ça que l’on pourrait qualifier les dernières 24 heures de Davide Frattesi, lui qui a permis à l’Inter de s’imposer contre le Bayern Munich (1-2) ce mardi soir. On joue la 88 e minute de jeu quand l’Italien inscrit le but victorieux, puis exulte, débâche son maillot, et tombe dans les bras de ses coéquipiers. Un moment particulier pour celui qui a perdu sa grand-mère plus tôt dans la journée. …

QT pour SOFOOT.com