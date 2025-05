Davide Frattesi a vu « tout noir » après son but

L’ivresse, à l’état pur.

Libérateur de Milan avec un but à la 99 e minute, Davide Frattesi se souviendra longtemps de cette demi-finale retour de Ligue des champions contre le FC Barcelone . Pourtant, il y aura bien quelques petits morceaux de la soirée qui seront plus flous, notamment ceux juste après avoir hurlé tout son bonheur à la face de San Siro. « J’ai tellement crié après le but que ma tête tournait et que je voyais tout noir . J’ai eu de la chance de terminer le match parce que ma tête tournait , a expliqué le milieu intérise à Sky Italia. Après Munich (il avait marqué à la fin du quart de finale aller, NDLR) , je ne pensais pas pouvoir revivre une telle émotion, mais cela s’est reproduit. C’est la beauté du football. » …

MR pour SOFOOT.com