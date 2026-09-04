Davide Ancelotti mécontent du contenu du LOSC face à Toulouse

La rigueur à l’italienne. Malgré la victoire de son équipe en terres toulousaines jeudi soir (0-1), l’entraîneur de Lille Davide Ancelotti a exprimé certaines réserves face à la performance de ses hommes.

Si les Nordistes ont décroché un précieux succès qui leur permet d’être provisoirement leader de Ligue 1 , les assauts répétés des Toulousains sur le but de Berke Özer ont déplu au fils de Don Carlo . « Malgré le résultat positif, c’est une sensation négative. Il y’a beaucoup de choses qu’on a mal faites. Nous n’avons pas la sensation d’avoir gagné mais nous apprenons » , a confié Ancelotti au micro de Ligue 1 +.…

MB pour SOFOOT.com