Chelsea prépare Arsenal avec du rugby
Ruck n’roll. Ce dimanche (17h30), Arsenal reçoit Chelsea pour la troisième journée de Premier League. Un premier derby de Londres pour les champions en titre, qui devront se préparer à de sérieux duels. Durant la semaine, les joueurs de Chelsea se sont en effet entraînés avec des sacs de plaquage , pour résister aux chocs et aux déblayages. Une réponse aux coups de pieds arrêtés, dont Arsenal s’est fait spécialiste depuis plusieurs saisons , parfois à la limite de la légalité.
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