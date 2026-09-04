 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chelsea prépare Arsenal avec du rugby
information fournie par So Foot 04/09/2026 à 10:51
Ajouter Boursorama à vos sources

Chelsea prépare Arsenal avec du rugby

Chelsea prépare Arsenal avec du rugby

Ruck n’roll. Ce dimanche (17h30), Arsenal reçoit Chelsea pour la troisième journée de Premier League. Un premier derby de Londres pour les champions en titre, qui devront se préparer à de sérieux duels. Durant la semaine, les joueurs de Chelsea se sont en effet entraînés avec des sacs de plaquage , pour résister aux chocs et aux déblayages. Une réponse aux coups de pieds arrêtés, dont Arsenal s’est fait spécialiste depuis plusieurs saisons , parfois à la limite de la légalité.

Embed x.com…

AB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Martinelli quitte Arsenal pour le projet sportif saoudien
    Martinelli quitte Arsenal pour le projet sportif saoudien
    information fournie par So Foot 04.09.2026 11:53 

    Jogal-Bonito. Si le mercato des principaux pays européens s’est terminé mardi, ce n’est pas le cas en Arabie saoudite, ce qui laisse donc aux clubs plus de temps pour y envoyer certains joueurs. C’est ce qu’a fait Arsenal avec Gabriel Martinelli , qui, après sept ... Lire la suite

  • Une attaquante du Barça confondue avec Raphinha
    Une attaquante du Barça confondue avec Raphinha
    information fournie par So Foot 04.09.2026 11:23 

    Raphinha a peut-être trouvé un moyen pour partir incognito en Arabie saoudite. La preuve : l’attaquante du Barça Kerolin a eu la mauvaise surprise d’être confondue avec son compatriote brésilien Raphinha , membre de l’équipe masculine. Alors qu’elle s’apprêtait ... Lire la suite

  • Davide Ancelotti mécontent du contenu du LOSC face à Toulouse
    Davide Ancelotti mécontent du contenu du LOSC face à Toulouse
    information fournie par So Foot 04.09.2026 11:02 

    La rigueur à l’italienne. Malgré la victoire de son équipe en terres toulousaines jeudi soir (0-1), l’entraîneur de Lille Davide Ancelotti a exprimé certaines réserves face à la performance de ses hommes. Si les Nordistes ont décroché un précieux succès qui leur ... Lire la suite

  • Toulouse peut souffler pour Guillaume Restes
    Toulouse peut souffler pour Guillaume Restes
    information fournie par So Foot 04.09.2026 10:51 

    Toulouse a peut-être perdu contre Lille, mais pas Guillaume Restes pour plusieurs semaines. Touché à une cuisse en seconde période lors de la défaite du TFC (0-1) ce jeudi soir, le gardien souffre d’une petite douleur musculaire . Elle devrait être sans gravité. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank