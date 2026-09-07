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Davide Ancelotti loue la longévité de son père et de Manuel Pellegrini
information fournie par So Foot 07/09/2026 à 15:07
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Davide Ancelotti loue la longévité de son père et de Manuel Pellegrini

Davide Ancelotti loue la longévité de son père et de Manuel Pellegrini

Au nom du père. Alors que le LOSC s’apprête à recevoir le Betis Séville, Davide Ancelotti aimerait que son blaze soit aussi reconnu pour son propre travail. « La Ligue des champions est pour moi un début dans ce rôle, avec une autre responsabilité, mais pas une découverte, commente le natif de Parme. L’expérience que j’ai vécue comme adjoint, j’essaie de la donner au club et aux joueurs. J’espère maintenant écrire mon histoire dans cette compétition, avec mon prénom. »

La retraite, le plus loin possible ?

S’il vient de commencer sa carrière de tacticien principal en Europe, le fils de Don Carlo a des étoiles dans les yeux en pensant à la longévité de Manuel Pellegrini et à celle de son parternel : «  Quant à Manuel Pellegrini, il n’a pas toujours la place qu’il mérite car il a une trajectoire incroyable et eu beaucoup de succès. Ceux qui, comme moi, commencent, ont beaucoup d’admiration pour lui. Je ne sais pas si je vais arriver à son âge. Je me dis que c’est impossible. Mais quand je vois mon père qui ne s’arrête pas non plus, je vais peut-être changer d’avis. »

SW pour SOFOOT.com

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