David Trezeguet voit des Bleus plus offensifs avec Zidane

Il le connaît de A à ZZ. Coéquipier à la Juventus pendant la saison 2000-2001 le temps de 29 matchs et en sélection le temps de 8 ans et demi (1998-2006), David Trezeguet est emballé par l’arrivée de Zinédine Zidane à la tête des Bleus . Sa conférence de presse de ce mardi a renforcé l’enthousiasme du buteur en or de la finale de l’Euro 2000.

« Il est beaucoup plus préparé qu’avant , analyse l’ancien de l’AS Monaco (1995-2000) auprès de RMC Sport. Son expérience au Real Madrid l’a énormément fait grandir. Là-bas, le rapport à la presse et au public est permanent. Il faut savoir le gérer tous les jours. Avec le temps, il a pris de l’âge, de l’expérience, et cela se voit. Lors de cette présentation, il a parlé avec le sourire, avec beaucoup de sérénité. On sent qu’il arrive dans cette fonction avec une vraie préparation personnelle. » …

NB pour SOFOOT.com