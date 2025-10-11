David Trezeguet pas tendre avec les attaquants de la Juventus
Ce n’est pas un scoop, l’armée offensive de la Juventus a pour l’instant des difficultés à tenir ses promesses.
Et même si ce n’est que le début de la saison, David Trezeguet ne cache pas ses inquiétudes à ce propos. Au Festival du Sport de Trente, l’ancien joueur turinois est ainsi revenu ses les recrues estivales de son ex-club provenant de Leipzig et Lille : « Loïs Openda et Jonathan David doivent comprendre que le championnat italien est très, très différent des championnats qu’ils ont connus. » …
FC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer