David Trezeguet pas tendre avec les attaquants de la Juventus

Ce n’est pas un scoop, l’armée offensive de la Juventus a pour l’instant des difficultés à tenir ses promesses.

Et même si ce n’est que le début de la saison, David Trezeguet ne cache pas ses inquiétudes à ce propos. Au Festival du Sport de Trente, l’ancien joueur turinois est ainsi revenu ses les recrues estivales de son ex-club provenant de Leipzig et Lille : « Loïs Openda et Jonathan David doivent comprendre que le championnat italien est très, très différent des championnats qu’ils ont connus. » …

