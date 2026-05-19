David Raya réalise un triplé rare pour un gardien de Premier League

Une défense imperméable encore récompensée. Arsenal s’est rapproché encore un peu plus du titre de champion d’Angleterre , lundi soir, grâce à sa victoire contre Burnley (1-0). David Raya a fini la rencontre sans encaisser le moindre but pour la 19 e fois de la saison en Premier League . Cette statistique lui permet de remporter le Golden Glove , qui prime le gardien de but ayant réalisé le plus de clean sheets dans le championnat anglais .

Un gardien qui voit triple

Le portier espagnol de 30 ans, arrivé à Arsenal en provenance de Brentford en 2023 , est auréolé de ce prix pour la troisième saison consécutive . Il rejoint un cercle très fermé composé de son compatriote Pepe Reina et de l’Anglais Joe Hart , les deux autres derniers remparts à avoir gagné le Golden Glove de Premier League trois années de suite depuis sa création en 2004-2005.…

CT pour SOFOOT.com