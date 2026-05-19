Medhi Benatia et Paul Pogba réunis par Aurélien Tchouaméni

Attention, l’émission va durer 4h48. L’équipe technique d’Aurélien Tchouaméni a intérêt à avoir ramené des batteries de rechange : il y avait de sacrés clients et des grands bavards récemment sur le plateau de son émission, The Bridge . Aux côtés du rappeur marseillais Soprano, Paul Pogba et Medhi Benatia seront de la partie. À noter que l’émission aurait été enregistrée avant l’incident entre Valverde et Tchouaméni, raison pour laquelle le sujet ne sera pas abordé avec le créateur de l’émission.

« Pourquoi je pars ? Parce que je suis fatigué »

L’ancien directeur du foot marseillais va-t-il repartir en freestyle comme après la défaite de l’OM à Lorient ? Il promet en tout cas d’aborder les raisons de son départ. Dans le teasing, on peut l’entendre dire « pourquoi je pars ? Parce que je suis fatigué, car je n’en peux plus. » Paul Pogba, aussi, n’a pas intérêt à se cacher. Absent quasiment durant toute la saison, les explications autour de son état physique se font attendre .…

EM pour SOFOOT.com