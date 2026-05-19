Hincapié perd son slip en plein match

On a vu la lune à l’Emirates. Pendant qu’Arsenal s’imposait sur la plus petite des marges, pour la 11 e fois de la saison toutes compétitions confondues, face à Burnley ce lundi soir, Piero Hincapié a vécu une drôle de soirée. Si les Gunners ont gagné un match importantissime dans la course au titre en Premier League, le défenseur équatorien a lui perdu gros : sa dignité et son froc .

Les fesses à l’air

On vient tout juste de rentrer dans le dernier quart d’heure de jeu. Arsenal mène 1-0 face à Burnley. À peine entré en jeu dans le couloir gauche à la place de Riccardo Calafiori, Hincapié est au coude-à-coude avec Axel Tuanzebe dans la surface des Clarets . Le duel est âpre et disputé, l’ancien du Bayer Leverkusen s’effondre au sol.…

VM pour SOFOOT.com