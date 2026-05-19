Pendant ce temps-là, João Pedro est récompensé à Chelsea

Pendant ce temps-là, João Pedro est récompensé à Chelsea

Un peu de réconfort après une décision forte. Alors que Carlo Ancelotti a décidé de se passer des services de João Pedro pour la Coupe du monde 2026 avec le Brésil , l’attaquant de 24 ans a été élu joueur de la saison à Chelsea , ce mardi.

Joao Pedro is our 25/26 Player of the Season. 🇧🇷💙 pic.twitter.com/bkCyUyECEq…

CT pour SOFOOT.com