L'Écosse dévoile sa liste pour la Coupe du monde

L'Écosse dévoile sa liste pour la Coupe du monde

Neymar n’a qu’à bien se tenir. Les 26 noms choisis par Steve Clarke pour représenter le fighting spirit à la Coupe du monde ont été révélés par la fédération écossaise ce mardi. Pas de grandes surprises à signaler dans la liste du sélectionneur britannique, avec la présence des cadres habituels : Scott McTominay (Naples), Andrew Robertson (Liverpool), John McGinn (Aston Villa) ou Kieran Tierney (Celtic).

Pas de convocation en revanche pour le jeune milieu de l’Udinese, Lennon Miller (19 ans), au contraire du vétéran Craig Gordon (43 ans), gardien remplaçant du malheureux Heart of Midlothian.…

OC pour SOFOOT.com