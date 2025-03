David Moyes intègre un cercle très fermé en Premier League

Le retour sur sa terre promise de David Moyes se passe bien.

Le technicien négocie parfaitement son deuxième mandat sur le banc des Toffees depuis sa prise de fonction début janvier (invaincu depuis huit matchs de championnat et remonté à la 15 e place). Il a même été élu entraîneur du mois de février en Premier League après deux victoires (contre Crystal Palace et Leicester) et trois nuls (contre Liverpool, Manchester United et Brentford).…

TJ pour SOFOOT.com