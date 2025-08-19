David Moyes critique l'arbitrage anglais
Boys don’t cry.
Ce lundi soir, les Toffees de David Moyes se sont inclinés face à Leeds en clôture de la première journée du championnat anglais. Un match particulièrement ennuyeux jusqu’à ce que le défenseur d’Everton James Tarkowski effleure la cuir du bras à dix minutes du terme. Un geste suffisant pour que l’arbitre du soir, Chris Kavanagh, siffle un penalty litigieux, transformé par Lucas Nmecha après le visionnage de la VAR.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
