David Luiz devient le deuxième plus vieux buteur de la Ligue des champions
information fournie par So Foot 26/11/2025 à 21:04

Sacré Tahiti Bob.

Lors du match nul frustrant entre Paphos et Monaco (2-2), David Luiz s’est illustré. L e défenseur central brésilien est devenu le deuxième plus vieux buteur de l’histoire de la Ligue des champions en inscrivant le but de l’égalisation pour le club chypriote . À la 18ᵉ minute, l’ancien joueur du PSG a claqué un magnifique coup de casque sur un corner, imparable pour Lukáš Hrádecký.…

TM pour SOFOOT.com

