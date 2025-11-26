David Luiz devient le deuxième plus vieux buteur de la Ligue des champions
Sacré Tahiti Bob.
Lors du match nul frustrant entre Paphos et Monaco (2-2), David Luiz s’est illustré. L e défenseur central brésilien est devenu le deuxième plus vieux buteur de l’histoire de la Ligue des champions en inscrivant le but de l’égalisation pour le club chypriote . À la 18ᵉ minute, l’ancien joueur du PSG a claqué un magnifique coup de casque sur un corner, imparable pour Lukáš Hrádecký.…
TM pour SOFOOT.com
