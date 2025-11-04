David Beckham officiellement anobli par Charles III
Sir David Beckham, l’élégance faite chevalier
Il avait déjà tout : la gloire, le style, le cuir verni et les coups francs téléguidés. Il ne manquait qu’un titre pour compléter la panoplie : celui de chevalier. Ce mardi, à l’occasion de la cérémonie d’anniversaire du roi Charles III, David Beckham a été officiellement anobli pour services rendus au football et à la société britannique. Une médaille royale remise des mains du souverain lui-même, venant sceller un anoblissement déjà annoncé en juin dernier.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer