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David Beckham aura son étoile à Hollywood
information fournie par So Foot 03/06/2026 à 11:26

David Beckham aura son étoile à Hollywood

David Beckham aura son étoile à Hollywood

Une étoile pour une star. Sir David Beckham va avoir droit à sa plaque étoilée sur le renommé « Walk of Fame » de Hollywood Boulevard . La cérémonie d’inauguration aura lieu le 12 juin selon l’annonce de la chambre de commerce d’Hollywood . « Le rôle de Beckham dans l’essor de la popularité du football aux États-Unis et son influence durable dans le sport, le divertissement et la culture mondiale rendent cet hommage particulièrement significatif » , a déclaré la productrice de la cérémonie, Ana Martinez, dans un communiqué.

En préambule de la Team USA

L’acteur Tom Cruise et sa compagne, Victoria Beckham, ancienne Spice Girl, prendront la parole lors de cette cérémonie à Los Angeles. La légende de Manchester United aura même sans doute la chance d’admirer le « Pochettino ball » puisque les États-Unis feront leur entrée dans leur Coupe du monde face au Paraguay le soir-même dans la cité des Anges .…

OC pour SOFOOT.com

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