Lenny Joseph soigne ses débuts avec Haïti, qui écrase la Nouvelle-Zélande
Haïti 4-0 Nouvelle-Zélande
Buts : Providence (12 e ), Joseph (51 e ), Pierrot (62 e ), Lacroix (87 e )
C’est ce qu’on appelle soigner ses débuts. Haïti continue sa préparation à la Coupe du monde et rencontrait la Nouvelle-Zélande cette nuit en Floride. Les Grenadiers ont explosé la sélection océanienne (4-0) et un petit nouveau de la liste s’est distingué d’entrée. Lenny Joseph faisait sa première sous le maillot haïtien et a déjà ouvert son compteur en sélection . Entré en jeu à la mi-temps à la place d’un autre fraîchement naturalisé, Wilson Isidor, l’ancien Messin n’a dû attendre que cinq petites minutes pour inscrire sous premier but pour sa nouvelle équipe.…
OC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer