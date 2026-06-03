Lenny Joseph soigne ses débuts avec Haïti, qui écrase la Nouvelle-Zélande

Haïti 4-0 Nouvelle-Zélande

Buts : Providence (12 e ), Joseph (51 e ), Pierrot (62 e ), Lacroix (87 e )

C’est ce qu’on appelle soigner ses débuts. Haïti continue sa préparation à la Coupe du monde et rencontrait la Nouvelle-Zélande cette nuit en Floride. Les Grenadiers ont explosé la sélection océanienne (4-0) et un petit nouveau de la liste s’est distingué d’entrée. Lenny Joseph faisait sa première sous le maillot haïtien et a déjà ouvert son compteur en sélection . Entré en jeu à la mi-temps à la place d’un autre fraîchement naturalisé, Wilson Isidor, l’ancien Messin n’a dû attendre que cinq petites minutes pour inscrire sous premier but pour sa nouvelle équipe.…

OC pour SOFOOT.com