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Lenny Joseph soigne ses débuts avec Haïti, qui écrase la Nouvelle-Zélande
information fournie par So Foot 03/06/2026 à 12:04

Lenny Joseph soigne ses débuts avec Haïti, qui écrase la Nouvelle-Zélande

Lenny Joseph soigne ses débuts avec Haïti, qui écrase la Nouvelle-Zélande

Haïti 4-0 Nouvelle-Zélande

Buts : Providence (12 e ), Joseph (51 e ), Pierrot (62 e ), Lacroix (87 e )

C’est ce qu’on appelle soigner ses débuts. Haïti continue sa préparation à la Coupe du monde et rencontrait la Nouvelle-Zélande cette nuit en Floride. Les Grenadiers ont explosé la sélection océanienne (4-0) et un petit nouveau de la liste s’est distingué d’entrée. Lenny Joseph faisait sa première sous le maillot haïtien et a déjà ouvert son compteur en sélection . Entré en jeu à la mi-temps à la place d’un autre fraîchement naturalisé, Wilson Isidor, l’ancien Messin n’a dû attendre que cinq petites minutes pour inscrire sous premier but pour sa nouvelle équipe.…

OC pour SOFOOT.com

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