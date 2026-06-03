GB/Football: L'autorité de régulation met en garde les clubs contre les parrainages liés aux cryptomonnaies

Panneau de la FCA à son siège social à Londres

L'autorité britannique de régulation financière ‌a mis en garde mercredi les clubs de football, notamment ceux de la ​Premier League, contre les contrats de parrainage conclus avec des sociétés de cryptomonnaies et des plateformes de trading non agréées.

La Financial Conduct Authority (FCA) a précisé que ces ​contrats pourraient les exposer à des poursuites judiciaires, à des risques de blanchiment d'argent et à une atteinte ​à leur réputation.

La FCA a ajouté que ⁠des sociétés non agréées étaient susceptibles d'enfreindre les règles britanniques en matière ‌de promotion financière en utilisant des parrainages de grande visibilité pour cibler les fans de football, alors qu'elles ne sont pas autorisées ​à exercer leurs activités ‌au Royaume-Uni.

L'autorité de surveillance des marchés a écrit aux clubs ⁠de football, y compris ceux de la Premier League, pour leur faire de ses inquiétudes concernant les partenariats existants et les exhorter à renforcer leurs contrôles.

"Des millions ⁠de supporters de football ‌font confiance à l'emblème de leur club. Les clubs ne doivent ⁠pas laisser des sociétés financières non agréées exploiter cette loyauté en proposant ‌des produits potentiellement douteux à des millions de supporters", a déclaré Lucy ⁠Castledine, directrice des investissements des consommateurs à la FCA.

La FCA ⁠a indiqué avoir ‌déjà contacté les clubs pour lesquels elle avait identifié des problèmes et a déclaré ​qu’elle prendrait des mesures si nécessaire, ajoutant ‌que les fans qui recouraient à des sociétés non réglementées risquaient de perdre tout leur argent et ​avaient peu de chances de bénéficier des protections réglementaires.

La ministre des Sports, Stephanie Peacock, a déclaré que les revenus de parrainage étaient vitaux pour ⁠le secteur, mais que les supporters "méritent de savoir que les entreprises associées à leurs clubs sont sérieuses, transparentes et fiables."

Les contrats de parrainage et les accords commerciaux constituent une source de revenus cruciale pour les clubs, dépassant la diffusion télévisée en tant que principale source de revenus.

(Rédigé par Sam Tabahriti ; version française Coralie Lamarque, édité ​par Benoit Van Overstraeten)