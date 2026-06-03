Pierre Sage va quitter Lens
Une Sage décision ? Après une saison historique à la tête du Racing Club de Lens, Pierre Sage aurait décidé de quitter le club artois. Vainqueur de la Coupe de France il y a seulement deux semaines, l’ancien coach lyonnais aurait informé ses dirigeants de sa décision, d’après les informations de RMC Sport. La peur de ne pas pouvoir faire mieux ? Surtout après le départ de Thomasson, l’ouvrier principal de son système cette saison.
Vers une traversée de la Manche ?
Un véritable coup dur pour les Lensois qui s’apprêtent à disputer la Ligue des champions la saison prochaine . Un accomplissement pour lequel le Belleysan en fut l’architecte principal avec une seconde place acquise haut la main.…
EM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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