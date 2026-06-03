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Assiste-t-on à la naissance d'une Génération PSG ?
information fournie par So Foot 03/06/2026 à 12:32

Assiste-t-on à la naissance d'une Génération PSG ?

Assiste-t-on à la naissance d'une Génération PSG ?

Comme Reims dans les années 50, Saint-Étienne dans le 70's, Marseille dans les 90's et Lyon au début des années 2000, Paris est en train d'entrer dans les cœurs de nombreux jeunes français, et pas que dans la capitale. Nés après 2005, ils se mettent à rêver d'Ousmane Dembélé et à ne jurer que par la Ligue des champions.

Pour eux, l’adhésion au PSG coule de source. « C’est normal, c’est la meilleure équipe » , récitent-ils en cœur, qu’ils viennent d’Angoulême, du Puy-en-Velay ou de région parisienne. Les célébrations à Clermont-Ferrand, Rennes et partout en France l’ont montré : on peut être fan du PSG sans être de Paris. On peut découvrir le football par les dribbles d’Ousmane Dembélé, de Kvicha Kvaratskhelia et de leurs potes. Depuis deux saisons, leurs victoires s’insèrent dans les imaginaires et attirent de nombreux nouveaux supporters. Au point de parler de génération PSG ?

Hégémonie culturelle

« Une génération se définit d’abord par deux choses : une classe d’âge et une problématique commune à cette classe d’âge » , pose l’historien François Da Rocha Carneiro, récent auteur d’ Un peuple et son football : Une histoire sociale . La classe d’âge ? Les ados et plus jeunes, biberonnés aux succès européens du PSG. La problématique commune ? Leur ferveur pour le PSG. Plusieurs raisons expliquent cet attrait. Les succès sportifs tiennent une grande part, bien sûr. Grâce à eux, de nombreux jeunes, dans les cours d’écoles, rêvent d’imiter les plus grands. La qualité des joueurs est également à prendre en compte, au même titre que leur dimension attachante. D’autres, enfin, entendent majoritairement parler du PSG et souhaitent participer à un moment d’euphorie collective. « Le PSG réussit le pari du récit, dépeint Da Rocha Carneiro. En enterrant le bling-bling des années Neymar, le club a gagné en humilité. Celle-ci est incarnée par l’entraîneur Luis Enrique, un hommes de souffrances. Avec ce récit, un fan peut plus facilement oublier tout l’argent mis pour arriver. »

Tous propos recueillis par Ulysse Llamas.

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com

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