Dante devient le joueur de champ le plus âgé à disputer un match de Ligue Europa

41 ans et encore toutes ses dents.

Dans une rencontre disputée sous haute tension après notamment l’arrestation d’une centaine d’ultra romains la veille, l’OGC Nice a débuté sa saison européenne comme elle avait achevé la dernière : par une défaite. Un match qui a tout de même permis à son capitaine Dante de battre un record : celui du joueur de champ le plus âgé à jouer dans cette compétition . Du haut de ses 41 ans, onze mois et six jours, le défenseur central brésilien n’est désormais plus devancé que par deux gardiens de buts (Brad Friedel et Sander Boschker, tous deux âgés de plus de 42 ans au moment de leur dernière apparition dans la compétition).…

TB pour SOFOOT.com