information fournie par So Foot • 20/10/2024 à 08:39

Dans un festival de buts au Moustoir, Lorient renverse Annecy

Lorient 4-2 Annecy

Buts : Kroupi (55 e et 74 e ), Mvuka (70 e ) et Soumano (88 e ) pour Lorient // Djoco (7 e ) et Dago (90 e +2) pour Annecy

Le leader a fait parler son expérience.…

AL pour SOFOOT.com