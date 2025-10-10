Dans son livre, Mkhitaryan raconte sa relation tumultueuse avec José Mourinho
Spécial, il l’est, sans aucun doute.
Le milieu arménien Henrikh Mkhitaryan , vient de publier son autobiographie My Life Always at the Center , où l’actuel joueur de l’Inter se confie sans filtre sur sa carrière et ses relations avec certains entraîneurs. Il y revient notamment sur sa relation compliquée avec José Mourinho, faite de hauts et de bas lors de leur collaboration à Manchester et à Rome. …
SF pour SOFOOT.com
