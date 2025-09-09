Dans son élan, François Bayrou dissout un groupe de hooligans strasbourgeois
Partir sur une bonne note.
Pour sa dernière journée à Matignon, peu avant d’être renversé par l’Assemblée nationale lors du vote de confiance , le Premier ministre François Bayrou a annoncé , aux côtés du ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau, la dissolution du groupe Strasbourg Offender.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer