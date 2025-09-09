 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dans son élan, François Bayrou dissout un groupe de hooligans strasbourgeois
information fournie par So Foot 09/09/2025 à 15:15

Dans son élan, François Bayrou dissout un groupe de hooligans strasbourgeois

Dans son élan, François Bayrou dissout un groupe de hooligans strasbourgeois

Partir sur une bonne note.

Pour sa dernière journée à Matignon, peu avant d’être renversé par l’Assemblée nationale lors du vote de confiance , le Premier ministre François Bayrou a annoncé , aux côtés du ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau, la dissolution du groupe Strasbourg Offender.…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Crise de gouvernement
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le retour du Barça au Camp Nou à nouveau reporté
    Le retour du Barça au Camp Nou à nouveau reporté
    information fournie par So Foot 09.09.2025 16:28 

    Mauvaise nouvelle pour les barcelonais. Alors qu’ils devaient retrouver le Camp Nou ce week-end pour la réception de Valence en championnat, les joueurs du FC Barcelone devront encore attendre avant de retrouver leur stade mythique . Plus de deux ans et demi après ... Lire la suite

  • Nuno Espirito Santo, des racines sans ailes
    Nuno Espirito Santo, des racines sans ailes
    information fournie par So Foot 09.09.2025 15:44 

    Remercié lundi soir par le propriétaire de Nottingham Forest, Evangelos Marinakis, Nuno Espirito Santo quitte encore un banc de Premier League au moment où il semblait toucher le haut du panier. Un scénario à nouveau vécu par cet entraîneur talentueux chez les ... Lire la suite

  • Marcus Coco a trouvé un club... et ce n'est pas en Russie
    Marcus Coco a trouvé un club... et ce n'est pas en Russie
    information fournie par So Foot 09.09.2025 15:36 

    Hôtel Transylvanie. Libre de tout contrat depuis son départ du FC Nantes, Marcus Coco a enfin trouvé une porte de sortie . Ce mardi matin, le Guadeloupéen a signé dans le club roumain du CFR Cluj , en Transylvanie. Après onze ans en France, l’ailier droit, aussi ... Lire la suite

  • Cristiano Ronaldo proche d’un nouveau record mondial
    Cristiano Ronaldo proche d’un nouveau record mondial
    information fournie par So Foot 09.09.2025 15:29 

    Même à 40 balais, la routine ne change pas. Cristiano Ronaldo se trouve à un seul but de devenir co-meilleur buteur de l’histoire des qualifications pour le Mondial . Grâce à son doublé inscrit face à l’Arménie samedi dernier, le joueur de 40 ans compte désormais ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank