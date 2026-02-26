 Aller au contenu principal
Dans quel pays envoyer Antoine Griezmann plutôt qu’aux États-Unis ?
En plus d’être devenus le nouveau pays indésirable sur la carte du monde, les États-Unis n’arrivent toujours pas à faire décoller leur football. Antoine Griezmann, dont le nom est cité à répétition du côté d’Orlando, aurait-il tort d’aller s’enterrer outre-Atlantique ? Of course ! On lui a donc trouvé 5 autres destinations qui collent avec son profil.

Uruguay

Considéré depuis longtemps comme « le plus uruguayen des Français », Grizou pourrait réaliser son rêve d’aller enquiller les bombillas de yerba maté directement à la source. Au Peñarol par exemple, où le derby contre Nacional surpasse n’importe quel Portland – Atlanta. En plus, pas besoin de poncer Duolingo pour se mettre à la page, copier l’accent local suffira.

Lituanie

Quand il ne l’exprime pas avec un maquillage malheureux, Antoine Griezmann compte parmi les plus gros mordus de basket au sein du monde des footeux. Dès lors, logique de vouloir signer aux Stazunis pour enfin regarder la NBA sans les six (ou neuf) heures de décalage horaire. Mais on sait aussi que l’homme déteste la facilité. Il sera donc aisé de le convaincre de signer en Lituanie où, en Euroligue, le Žalgiris de Kaunas n’a rien à envier aux Cheeseburgers de Caroline du Sud, ambiance de feu en plus. Allez Antoine, en plus tu feras un beau geste en aidant au développement du foot local !…

