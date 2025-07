Dans les maux des Bleues

Une nouvelle fois éliminée en quarts de finale d'une compétition majeure par l'Allemagne, la France voit la malédiction continue d'écrire son histoire. Tout était pourtant réuni pour enfin assister au grand soir du football féminin tricolore, mais les maux qui rongent les Bleues depuis 14 ans ont rejailli au plus mauvais moment.

Dix ans après la tragédie de Montréal lors du Mondial 2015 est donc venue celle de Bâle, toujours face au même adversaire : l’Allemagne, et avec un scénario de match presque identique. 3 676 jours se sont écoulés, et l’amertume au coup de sifflet final reste pourtant la même : une nouvelle fois, les Françaises se sont inclinées avec cinq tirs au but réussis contre six côté allemand.

8 – La France a été éliminée lors de huit de ses neuf derniers quarts de finale disputés en compétition majeure (EURO + CDM + JO), n'atteignant le tour suivant sur la période que lors de l’EURO 2022 et une victoire 1-0 face aux Pays-Bas en prolongation. Plafond. #FRAALL pic.twitter.com/CYSHX8nuCX…

Tous propos recueillis par LB

Par Léna Bernard, à Bâle pour SOFOOT.com