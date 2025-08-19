 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Dans le viseur de Nice, Sinayoko ne boude pas l'AJA
information fournie par So Foot 19/08/2025 à 14:34

Une reprise au calme.

Plusieurs médias annonçaient un bras de fer entre Lassine Sinayoko et l’AJ Auxerre, le joueur est finalement revenu à l’entraînement ce mardi, selon les informations de L’Équipe . À un an de la fin de son contrat avec l’AJA, l’international malien souhaite un départ vers l’OGC Nice, mais pas à tout prix.…

ARM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
A lire aussi

  • OM : Rabiot et Rowe toujours absents de l'entraînement
    OM : Rabiot et Rowe toujours absents de l'entraînement
    information fournie par So Foot 19.08.2025 14:37 

    Le feuilleton marseillais continue. Écartés temporairement du groupe ce lundi soir en raison de leur altercation après le défaite face au Stade rennais, Jonathan Rowe et Adrien Rabiot n’étaient toujours pas présents avec le reste du groupe au centre d’entraînement ... Lire la suite

  • Damien Da Silva de retour en Australie
    Damien Da Silva de retour en Australie
    information fournie par So Foot 19.08.2025 14:21 

    Retour aux sources. Un an après avoir quitté l’Australie et Melbourne pour revenir en France à Clermont, le vétéran Damien Da Silva retourne au pays des Socceroos. Ce mardi, le défenseur central de 37 ans a signé au Macarthur FC , un club de la banlieue de Sydney ... Lire la suite

  • Demandez le programme des barrages de Ligue des champions
    Demandez le programme des barrages de Ligue des champions
    information fournie par So Foot 19.08.2025 12:46 

    Dernier apéritif avant le vrai menu. Ultime virage avant la nouvelle phase de Ligue des champions. Ce mardi, puis le 26 août, les barrages vont distribuer les sept derniers billets pour l’édition 2025-2026. Sans Nice – alors que vous étiez nombreux à croire en ... Lire la suite

  • Arsenal est injouable contre les gros poissons du championnat anglais
    Arsenal est injouable contre les gros poissons du championnat anglais
    information fournie par So Foot 19.08.2025 12:37 

    Injouable, oui. Des trophées, non. Ce dimanche, sans véritable surprise, Arsenal s’est imposé face à Manchester United 1-0. Non sans mal certes, mais les joueurs d’Arteta ont prouvé qu’ils avaient les reins solides contre les gros poissons du championnat anglais ... Lire la suite

L'offre BoursoBank