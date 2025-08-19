Dans le viseur de Nice, Sinayoko ne boude pas l'AJA
Une reprise au calme.
Plusieurs médias annonçaient un bras de fer entre Lassine Sinayoko et l’AJ Auxerre, le joueur est finalement revenu à l’entraînement ce mardi, selon les informations de L’Équipe . À un an de la fin de son contrat avec l’AJA, l’international malien souhaite un départ vers l’OGC Nice, mais pas à tout prix.…
ARM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
