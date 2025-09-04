Dans le Grand Est, la chasse aux insultes est ouverte

Les clubs de la Ligue du Grand Est de football ont reçu un mail provenant de leur commission de discipline régionale, le 24 août dernier, qui les a d’abord surpris puis fait sourire. Le courrier classait 74 insultes en quatre catégories et autant de sanctions financières et disciplinaires. Sauf que ce barème n’aurait pas dû être communiqué.

« Et sac à merde, c’est une insulte ? » , questionnait Bernard Campan, alors aux prises avec un huissier de justice dans Les 3 frères , film sorti en 1995. Eh bien pour la Ligue du Grand Est de football, la réponse est visiblement oui, étant donné que « gros sac » est considéré comme un « propos blessant ». Tout comme « grosse merde » est classé comme « injurieux » dans le barème récemment transmis aux clubs. Et le prononcer sur un terrain revient à devoir s’acquitter d’une amende de 0 à 51 euros, en plus de purger de 3 à 12 matchs de suspension. À noter que c’était 500 francs, selon l’huissier de justice dans l’œuvre du 7 e art, soit 76 euros. Comme quoi, tout n’a pas augmenté avec l’inflation.

Heureusement que le mail était daté du 24 août, sinon j’aurais crû à un poisson d’avril.…

(1) Son successeur, Jean-Claude Puyalt, n’a pas répondu à nos sollicitations.



(2) Dédié aux auteurs de contestations d’une décision arbitrale. Le joueur exclu ne peut être remplacé sur la période. Son équipe joue donc temporairement en infériorité numérique.

Par Alexandre Plumey pour SOFOOT.com