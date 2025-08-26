Dans la valise de Didier, il y a...

La saison a à peine commencé qu’elle doit laisser place à la trêve internationale. De Benjamin Pavard à Adrien Rabiot, l’été de pas mal de cadres de l’équipe de France a été mouvementé. Dans une année de Coupe du monde et lors d’un jour d’annonce de liste (14h), les interrogations sont nombreuses.

Les gardiens

Commençons par la fin, et par celui qui se prend des pralines à la fin des entraînements. Une mauvaise nouvelle pour Alphonse Areola. La star de la série L’Agence a été mise au placard à West Ham. Mads Hermansen a doublé l’éternel numéro 3, et même si ça ne va pas fort à Londres, le revoir en équipe de France paraît compromis. Brice Samba mène la danse, devant des types comme Illan Meslier, Guillaume Restes, Obed Nkambadio et Luca Zidane.

Pour la place de titulaire, le débat est ouvert entre Mike Maignan et Lucas Chevalier. Ce dernier a changé de club et n’a pas du tout été inquiété par Mostafa Mohamed, et le premier a été désigné capitaine du Milan par Allegri. Et passer devant le premier capitaine non italien du club depuis les années 1960, ça aurait de la grande gueule.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com