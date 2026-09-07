Dans la douleur, Nantes obtient sa première victoire de la saison
Nantes 1-0 Nancy
But : Nahounou (46 e , CSC) pour les Canaris.
Plus d’infos à venir… …
MP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Dans la douleur, Nantes obtient sa première victoire de la saison
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Udinese 1-2 Lazio Buts : Karlström (49 e ) pour les Friulani // Frattesi (75 e ) et Gudmundsson (75 e ) pour les Romains. Après leur humiliation à domicile contre Mantova en Coupe d’Italie et le boycott des tifosi complétant la fronde face à Claudio Lotito, on ... Lire la suite
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Le procès de la journaliste Marie Portolano pour diffamation envers Pierre Ménès a été marqué par l'absence de l'ancien chroniqueur, qu'elle accuse d'agression sexuelle, avec des débats largement centrés sur les agissements reprochés à l'ex-star de Canal+. Au cours ... Lire la suite
Enfin un parisien qui met des buts. Il y a un an, on avait laissé Jean-Kévin Augustin du côté du Motor Lublin, petit club d’Ekstraklasa qui a continué dans les anciens de Ligue 1 avec la signature de Rony Lopes. Cinq petits matchs pour un but, avant de connaître ... Lire la suite
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