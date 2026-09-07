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Dans la douleur, Nantes obtient sa première victoire de la saison
information fournie par So Foot 07/09/2026 à 22:45
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Dans la douleur, Nantes obtient sa première victoire de la saison

Dans la douleur, Nantes obtient sa première victoire de la saison

Nantes 1-0 Nancy

But : Nahounou (46 e , CSC) pour les Canaris.

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