Dans la course au maintien, des espoirs et désespoir

Faux espoir nantais, vrai espoir auxerrois et véritable désespoir messin... Ce week-end de Ligue 1 a procuré des émotions mais fait respecter la logique de la saison : à l'heure des bilans, chacun reste à sa position.

Sursaut, sursis, surf… 3 891 mots de la langue française débutent par le préfixe « sur » . La Ligue 1 regorge d’images, d’impressions et d’émotions. Entre la surprise de Nantes contre Marseille, le tollé d’Auxerre à Angers et le chant du cygne messin, cet antépénultième week-end de Ligue 1 en a apporté la preuve. Auxerrois, Messins, Niçois et Nantais auront chanté et déchanté, mais les positions du fond du classement se sont figées. Malgré les surprises, le fond du classement est le même qu’après la 21 e journée.

Le sursaut nantais

Eux-mêmes étonnés d’avoir à ce point trimballé un piètre OM pour la deuxième fois de l’année, les Nantais se sont remis à croire à l’impossible : se maintenir en ayant gagné cinq matchs en une saison. Le FCN n’avait pas battu un adversaire aussi bien classé en Ligue 1 depuis un 4-0 contre un Toulouse, 9 e en octobre 2018. À 16 heures 53, samedi, il revenait à deux points d’Auxerre et des barrages. Le tramway nantais devenait un repaire de Jeanne d’Arc. Il reprenait les mots de son gourou Vahid, qui l’avait bien compris avant Nantes-Marseille : s’il était arrivé plus tôt, Nantes aurait pu le faire. Samedi soir, l’octuple champion de France conserve le pire bilan comptable de son histoire en Ligue 1 : 23 points après 32 matchs. Un drôle de miroir qui invite à se regarder plutôt qu’à se comparer. Vahid Halilhodžić l’avait bien compris : il n’allait pas regarder Auxerre-Angers. « Je préfère attendre le résultat ». Il fallait attendre 26 heures.…

Par Ulysse Llamas, à la Beaujoire pour SOFOOT.com