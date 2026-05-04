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Endrick prêt à rester un peu plus longtemps que prévu à l’OL ?
information fournie par So Foot 04/05/2026 à 02:19

Endrick prêt à rester un peu plus longtemps que prévu à l’OL ?

Endrick prêt à rester un peu plus longtemps que prévu à l’OL ?

Le Real Madrid, bof, ça ne fait plus trop rêver. Ce n’est pas du tout ce qu’a laissé entendre Endrick, ce dimanche soir, après le succès spectaculaire de l’OL contre Rennes (4-2), mais le Brésilien a dit beaucoup de bien de son club éphémère après avoir fait trembler les filets du Groupama Stadium.

En prêt jusqu’à la fin de saison à Lyon depuis cet hiver, l’attaquant de 19 ans n’a pas totalement fermé la porte à l’idée (improbable ?) que l’aventure entre les Gones et lui dure un peu plus longtemps.…

CG, au Groupama Stadium pour SOFOOT.com

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