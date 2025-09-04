 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L’Algérie s’extirpe du piège botswanais, le Cameroun sans forcer
information fournie par So Foot 04/09/2025 à 23:10

L’Algérie s’extirpe du piège botswanais, le Cameroun sans forcer

L’Algérie s’extirpe du piège botswanais, le Cameroun sans forcer

Plus d’informations à venir…

Algérie 3-1 Botswana

Buts : Amoura (33 e ), Bounedjah (72 e , 90 e +6) pour l’Algérie // Kopelang (43 e ) pour le Botswana

JD pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank