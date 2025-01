Dani Olmo toujours dans le flou

Les caisses sont vides.

Le feuilleton Dani Olmo se poursuit en Espagne. L’avenir du milieu offensif, qui affiche 6 buts en 15 matchs cette saison, est on ne peut plus flou en raison des problèmes financiers du FC Barcelone . Le joueur a été enregistré par son club jusqu’au 31 décembre grâce à la blessure longue durée d’Andreas Christensen. Or, la date fatidique est désormais dépassée et aucune solution n’a été trouvée. Le Barça a annoncé via un communiqué publié mardi qu’il avait demandé une nouvelle licence auprès de la fédération espagnole, pour Olmo comme pour Pau Víctor, qui est dans la même situation.…

QB pour SOFOOT.com