Dani Olmo rejoint l'infirmerie
La trêve internationale continue de faire des ravages.
Dani Olmo s’est blessé ce vendredi lors de l’entraînement de la sélection espagnole. La Roja a annoncé que le Barcelonais, touché au mollet, était désormais forfait pour ce rassemblement et les rencontres face à la Géorgie et la Bulgarie. Il devrait quitter ses coéquipiers dès ce week-end après avoir passé des examens médicaux.…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer