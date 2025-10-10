 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Dani Olmo rejoint l'infirmerie
information fournie par So Foot 10/10/2025 à 16:01

Dani Olmo rejoint l'infirmerie

Dani Olmo rejoint l'infirmerie

La trêve internationale continue de faire des ravages.

Dani Olmo s’est blessé ce vendredi lors de l’entraînement de la sélection espagnole. La Roja a annoncé que le Barcelonais, touché au mollet, était désormais forfait pour ce rassemblement et les rencontres face à la Géorgie et la Bulgarie. Il devrait quitter ses coéquipiers dès ce week-end après avoir passé des examens médicaux.…

KM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un joueur de League One réintègre son club après sept mois de prison
    Un joueur de League One réintègre son club après sept mois de prison
    information fournie par So Foot 10.10.2025 16:43 

    Repris de justesse. Actuel douzième de troisième division anglaise, le Mansfield Town FC a annoncé ce jeudi dans un communiqué que Lucas Atkins, récemment sorti de prison, allait réintégrer l’effectif . « Le club confirme avoir conservé l’inscription de l’attaquant ... Lire la suite

  • La légende de la gymnastique Simone Biles anime un atelier à Buenos Aires
    La légende de la gymnastique Simone Biles anime un atelier à Buenos Aires
    information fournie par AFP Video 10.10.2025 16:41 

    La légende de la gymnastique Simone Biles a apporté son expertise à Buenos Aires en animant un atelier destiné à inspirer et à former de jeunes athlètes de toute l'Argentine.

  • Le record fou de l'Autriche contre Saint-Marin
    Le record fou de l'Autriche contre Saint-Marin
    information fournie par So Foot 10.10.2025 16:12 

    Il ne manquait plus que le gardien. Engagée dans les qualifications à la Coupe du monde 2026, l’Autriche est pour l’instant en tête du groupe H, avec cinq victoires sur ses cinq premiers matchs , et une différence de buts de +17. Un début de parcours sans faute ... Lire la suite

  • Le Brésil de Carlo Ancelotti en démonstration contre la Corée du Sud
    Le Brésil de Carlo Ancelotti en démonstration contre la Corée du Sud
    information fournie par So Foot 10.10.2025 16:08 

    Le message est passé. Alors qu’il avait averti ses cadres avant le match face à la Corée du Sud, Carlo Ancelotti a clairement fixé le cap : « Chacun d’entre nous pense à l’objectif, qui est très clair : nous devons remporter la Coupe du monde. » Et ses joueurs ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank