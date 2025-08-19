Damien Da Silva de retour en Australie
Retour aux sources.
Un an après avoir quitté l’Australie et Melbourne pour revenir en France à Clermont, le vétéran Damien Da Silva retourne au pays des Socceroos. Ce mardi, le défenseur central de 37 ans a signé au Macarthur FC , un club de la banlieue de Sydney fondé en 2017 où un certain Valère Germain est toujours le meilleur buteur de l’histoire avec… 27 buts.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer