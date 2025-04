information fournie par So Foot • 03/04/2025 à 10:23

Damien Comolli suspendu deux matchs fermes par la LFP

De toute façon, qui avait prévu de regarder la fin de saison du TFC ?

En commission de discipline ce mercredi, en parallèle de la victoire confirmée de l’AS Saint-Étienne sur Montpellier (0-2), une autre décision forte a été prise par la LFP. Celle de la suspension de Damien Comolli, président du Toulouse FC, pour deux matchs fermes et deux autres avec sursis . Le dirigeant de 53 ans a été sanctionné pour son « comportements » et ses « propos » lors du match nul entre le TFC et Monaco (1-1), le 7 mars dernier.…

TJ pour SOFOOT.com