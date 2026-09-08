Dacia rapatrie en Europe sa petite Spring électrique, jusqu'ici "Made in China"

Dacia, la marque économique du groupe Renault, dévoile la nouvelle Dacia Spring EV à Aubervilliers, près de Paris

par Gilles Guillaume

Dacia, la marque à bas ‌coûts de Renault, cherche à gagner de nouvelles parts de marché dans le véhicule électrique avec une version ​plus grande de son populaire modèle Spring. Cette fois-ci, cependant, le véhicule sera fabriqué en Europe plutôt qu'importé de Chine.

Dacia a vendu 210.000 exemplaires de sa Spring électrique depuis 2021, mais a manqué le récent essor des ​ventes de véhicules électriques en France, son principal marché, car un programme public de subventions destiné aux acheteurs de voitures à faibles revenus n'inclut ​pas les véhicules électriques fabriqués en Chine, comme l'actuelle ⁠Spring.

"Ce qu'on constate depuis le mois d'avril, c'est y a un mix de VE, dans tous ‌les segments, qui progresse très largement", a dit à Reuters Frank Marotte, vice-président en charge des ventes et des opérations chez Dacia. "Il y a clairement une appétence très supérieure ​à ce qu'elle était l'année dernière, qui ‌nous pénalise puisque nous n'avons qu'une seule offre électrique, qui plus est en ⁠fin de vie."

Le nouveau modèle, construit sur la même plateforme que la Renault Twingo et un modèle jumeau de Nissan à Novo Mesto, en Slovénie, est plus long de 18 cm que la précédente Spring. Il ⁠présente un design plus ‌robuste destiné à séduire davantage de clients.

Contrairement au modèle précédent, il sera éligible aux subventions ⁠réservées aux modèles fabriqués en Europe et évitera les droits de douane imposés par l'Union européenne aux véhicules ‌électriques fabriqués en Chine.

Cela aidera Dacia à commercialiser la Spring à un prix abordable alors ⁠que les concurrents chinois multiplient les lancements de véhicules électriques très compétitifs en ⁠Europe.

Les ventes de Dacia ont ‌reculé en France en juillet et en août, tandis que les véhicules électriques ont atteint des niveaux records, ​représentant respectivement 35% et 38% des immatriculations de voitures ‌neuves, sur fond de hausse des prix des carburants liée à la guerre avec l'Iran.

Depuis le début de l'année jusqu'à fin août, ​l'actuelle Spring ne figurait qu'au 55e rang des voitures les plus vendues en France, loin derrière la Tesla Model Y ainsi que les Renault 5 et Twingo.

Après avoir privilégié les modèles à moteur thermique ⁠afin de rester la marque la plus abordable du marché, Dacia lance davantage de versions hybrides. La marque disposera de quatre véhicules électriques d'ici 2030, à commencer par la nouvelle Spring, dont le prix d'entrée sera fixé à 17.900 euros.

Fidèle à son approche traditionnelle axée sur la simplicité, la nouvelle Spring ne sera proposée qu'en quatre couleurs et deux niveaux de finition. Les premières livraisons sont prévues d'ici le début de l'année 2027.

(Edité ​par Nicolas Delame et Tangi Salaün)