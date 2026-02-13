 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

D’où vient la réputation de "petit con" de Saint-Maximin ?
information fournie par So Foot 13/02/2026 à 10:32

D’où vient la réputation de "petit con" de Saint-Maximin ?

D’où vient la réputation de "petit con" de Saint-Maximin ?

On ne vous chantera pas du Brassens, mais question mauvaise réputation, Allan Saint-Maximin a été servi durant sa carrière. Nonchalant, ingérable, chambreur : beaucoup d’adjectifs lui ont été attribués, cachant le reste de sa personnalité. Son retour en France et à Lens à 28 ans pourrait lui servir à être mieux compris par son propre pays.

Il a peut-être tout résumé, samedi dernier au micro de Bein Sports, juste après la victoire de Lens face au Stade rennais, avec son premier but pour son grand retour en Ligue 1, d’un rush assez remarquable, dans son style : « Quand on met en confiance un joueur, quand on essaie vraiment, sincèrement, de le mettre dans les meilleures conditions possibles, voilà ce qu’on arrive à donner sur un terrain de football. » Son « vraiment » et son « sincèrement » disent beaucoup d’Allan Saint-Maximin. De ce qu’il est à 28 ans et, certainement, de toutes ses expériences passées. Avec la frustration qui a pu être engendrée, à titre personnel, mais aussi aux yeux de ses anciens entraîneurs, coéquipiers et supporters.

Les étiquettes ont la peau dure

Allan Saint-Maximin, c’est l’histoire d’un crack des années 2010, natif des Hauts-de-Seine, viré de Clairefontaine six mois après son arrivée pour une histoire de bizutage qui avait mal tourné (Il avait expliqué s’être dénoncé après une bagarre sur fond de violence des plus grands sur la plus jeune génération de l’époque, celle d’Allan Saint-Maximin). Déjà repéré par l’AS Saint-Étienne, et ce, après avoir refusé le PSG du début de l’ère QSI, ce grand fan de Thierry Henry, Ronaldinho ou Zinédine Zidane a signé son premier contrat pro à 16 ans avec les Verts, où sa personnalité est déjà remarquée. « C’était un crack , se souvient très bien Benjamin Corgnet, son partenaire à l’ASSE. Un jeune joueur talentueux, un peu foufou, avec beaucoup de fougue. Les jeunes arrivaient plus ou moins sur la pointe des pieds avec les pros. Lui, il n’avait peur de rien. Il fonçait. Quand il était aux entraînements, en un contre un devant Stéphane Ruffier, il mettait des panenka, des petits lobs… Ça se faisait peu, mais ça ne montrait pas que c’était une mauvaise personne. »

Tous propos recueillis par TC, sauf mentions.

Par Timothé Crépin pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Liverpool n'a plus personne à aligner à la droite de sa défense
    Liverpool n'a plus personne à aligner à la droite de sa défense
    information fournie par So Foot 13.02.2026 12:45 

    L’inverse de l’Happy Endo. Présent en conférence de presse ce vendredi avant le match de FA Cup contre Brighton & Hove Albion samedi, l’entraîneur des Reds Arne Slot a annoncé une mauvaise nouvelle : l’équipe devra se passer de Wataru Endo pendant une longue

  • Nils fait reporter de nombreux matchs de N2 et N3
    Nils fait reporter de nombreux matchs de N2 et N3
    information fournie par So Foot 13.02.2026 12:37 

    Ah c’est bien Nils ! Pas de stade Marville ni de Florentin Pogba ce week-end. Selon Foot-National , onze matchs du week-end de foot sont reportés à cause de la tempête Nils . Plusieurs départements ont été placés en vigilance orange et rouges pour crues et inondations ... Lire la suite

  • Carlo Ancelotti devrait prolonger avec le Brésil jusqu’en 2030
    Carlo Ancelotti devrait prolonger avec le Brésil jusqu’en 2030
    information fournie par So Foot 13.02.2026 12:33 

    Déjà sous le charme. À quelques mois du Mondial 2026, la Fédération brésilienne souhaite installer Carlo Ancelotti dans la durée . Actuellement sous contrat jusqu’en 2026, soit après la Coupe du monde, Don Carlo devrait prolonger quelque soit le parcours de la ... Lire la suite

  • Balerdi a joué au Parc avec un problème à l'oreille
    Balerdi a joué au Parc avec un problème à l'oreille
    information fournie par So Foot 13.02.2026 12:14 

    Pour retrouver l’Oreille cassée, direction les Arumbuyas ? Passé au travers de son match contre le PSG, Leonardo Balerdi a une sacrée excuse : le numéro 5 a joué le match avec… un problème à l’oreille . Selon La Provence , le capitaine souffrait d’un souci à l’oreille, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank