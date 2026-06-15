D'ex-responsables européens, dont Juppé et Villepin, pressent l'UE d'agir contre les "horreurs" d'Israël

Une vingtaine d'anciens Premiers ministres et ministres européens pressent les dirigeants de l'Union européenne de faire preuve de "leadership moral" et de ne plus "fermer les yeux sur les horreurs que le gouvernement israélien inflige aux Palestiniens", à l'aune de l'accord d'association UE-Israël.

Signé en 1995 et entré en vigueur en juin 2000, l'accord entre l'Union européenne et Israël fixe le cadre juridique des relations, principalement commerciales, entre les deux parties.

L'article 2 du traité souligne que ces relations se fondent sur "le respect des droits de l'Homme et des principes démocratiques".

Une exigence qui "n'est pas respectée" selon une lettre ouverte de 22 signataires de haut rang au 14 juin, parmi lesquels les anciens Premiers ministres et ministres des Affaires étrangères français Alain Juppé et Dominique de Villepin, les anciens chefs de gouvernement italiens Massimo d'Alema et Romano Prodi, l'ancien Haut représentant pour la politique étrangère de l'UE Josep Borrell ou encore l'ex-vice-présidente de la Commission européenne Margot Wallström.

Le gouvernement israélien, dénoncent les signataires, "continue d’entraver l’acheminement de l’aide humanitaire indispensable aux Palestiniens de Gaza (...) tout en anéantissant les moyens dont disposent les Palestiniens pour produire de la nourriture et de l’eau, en ravageant leurs terres agricoles et en détruisant les réservoirs et les usines de dessalement."

EXPANSION DES COLONIES

Ils accusent en outre l'Etat hébreu de "promouvoir activement l’annexion de terres palestiniennes en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, notamment en encourageant et en soutenant la recrudescence de la violence perpétrée par des extrémistes qui s’emploient à s’emparer de nouvelles terres et à expulser les Palestiniens de leurs foyers."

"L'UE doit cesser de fermer les yeux sur les horreurs que le gouvernement israélien inflige actuellement aux Palestiniens, en violation flagrante de l’accord d’association UE-Israël. Ne pas agir maintenant ne fera qu’affaiblir davantage la position et l’influence de l’UE sur la scène internationale", peut-on lire.

La France a annoncé le 9 juin, avec le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et la Norvège, de nouvelles sanctions visant des responsables et colons israéliens impliqués dans des violences en Cisjordanie.

Des diplomates européens ont déclaré à Reuters que faute "d'unanimité au niveau de l'UE" sur un train de sanctions à l'encontre d'Israël, plusieurs pays sont "passés à des discussions au niveau national".

Une préoccupation majeure concerne le projet de construction d'une colonie à l'est de Jérusalem, connu sous le nom de "E1", qui diviserait la Cisjordanie et l'isolerait de Jérusalem-Est, fragmentant le territoire que les Palestiniens revendiquent pour un État indépendant.

Les ministres européens des Affaires étrangères se réunissent ce lundi à Luxembourg sous la présidence de la Haute représentante de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas.

Ils évoqueront notamment le conflit en Ukraine, avec un échange par visioconférence avec le chef de la diplomatie ukrainienne, Andrii Sybiha, la situation au Moyen-Orient après l'annonce d'un accord de paix entre l'Iran et les Etats-Unis, ainsi que la "situation critique" au Liban, dans la bande de Gaza et en Cisjordanie.

(Rédigé par Sophie Louet)