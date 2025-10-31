D’espoir du football libyen aux geôles italiennes : le destin tragique d’Alaa Faraj

Condamné à 30 ans de prison en 2017, Alaa Faraj ne s’avoue pas vaincu. Grand talent du football libyen, il a frôlé la mort en août 2015 lors du drame de Ferragosto en Méditerranée. Emprisonné en Sicile depuis cette date, l’ancien crack libyen a décidé d’écrire un livre pour raconter son histoire. Retour sur le destin d’Alaa Faraj, entre paradis et enfer.

En Libye, on dit souvent que « la vie, c’est rire une année pour en pleurer dix ». Un proverbe qui prend encore plus de sens quand on connaît la réalité du pays nord-africain depuis une quinzaine d’années, que bon nombre de citoyens ont choisi de quitter, souvent contre leur gré, pour s’offrir un futur meilleur. C’est le cas d’Alaa Faraj. Pourtant, sur le papier, ce n’est pas vraiment le type de profil prêt à risquer sa vie, lui qui grandit dans une famille aisée : un père ingénieur, une mère professeure, sept frères et sœurs et une fiancée. Nous sommes alors en 2014, Alaa a 19 ans et étudie l’ingénierie à l’université de Benghazi. « Comme il le raconte dans son livre, il avait une vie épanouie en Libye avant la guerre. À côté des études, c’était surtout un très footballeur qui avait réalisé son rêve, celui d’intégrer le club qu’il supportait enfant » , raconte Alessandra Sciurba, celle qui l’a accompagné dans l’écriture du livre Perché ero ragazzo (« Quand j’étais petit » en VF, sorti en septembre 2025). Et en effet, le jeune Alaa Faraj se débrouille plutôt bien balle au pied. Après avoir débuté sa carrière dans le club de quartier, il intègre à 12 ans son club de cœur en 2007 l’Al-Ahly Benghazi. « J’étais le garçon le plus heureux du monde, c’était une immense fierté pour moi » , témoigne-t-il dans son livre. L’avenir semble tout tracé donc : les études et le football.

J’étais un espoir du football, étudiant à l’université, un garçon plein de vie, d’enthousiasme, de projets. Et surtout de rêves.…

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com