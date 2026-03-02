information fournie par Boursorama avec AFP • 02/03/2026 à 11:24

Novo Nordisk investit 432 millions d'euros pour améliorer sa production de comprimés anti-obésité en Irlande

Le laboratoire danois Novo Nordisk, qui attend l'homologation par les autorités sanitaires européennes de la version en comprimés de son traitement anti-obésité Wegovy d'ici la fin de l'année, a annoncé lundi investir 432 millions d'euros pour agrandir son usine en Irlande.

"Avec l'investissement dans l'usine d'Athlone (Irlande), Novo Nordisk étend ses capacités de production de produits oraux, ce qui renforcera notre capacité à répondre à la demande actuelle et future en dehors des États-Unis", a expliqué le responsable de l'approvisionnement du groupe Kasper Bødker Mejlvang, cité dans un communiqué.

Le sémaglutide, commercialisé par le danois Novo Nordisk sous le nom Ozempic pour le diabète et Wegovy pour l'obésité, figure parmi les médicaments les plus vendus dans le monde.

Disponible jusqu'à présent uniquement sous injection, le Wegovy est autorisé sous comprimé depuis début 2026. Selon Novo Nordisk, il procure une perte de poids de 16,6%.

Le médicament pourrait être homologué en Europe au cours du deuxième semestre.

En Europe, d'après les chiffres de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), 22,6% des adultes sont obèses.

Les travaux de l'usine d'Athlone ont déjà commencé et doivent être achevés fin 2027, début 2028.