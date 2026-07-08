Cyclisme/Tour de France-Kooij remporte la 5e étape au sprint, Traeen conserve le jaune

(Actualisé avec déclarations Traeen §3)

par Vincent Daheron

Le Néerlandais Olav Kooij (Decathlon CMA CGM) a signé mercredi sa première victoire sur le Tour de France, dès sa première participation, en remportant au sprint à Pau la cinquième étape devant l'Allemand Max Kanter (XDS Astana) et le Belge Tim Merlier (Soudal-Quick Step).

Ralenti par une chute à un peu plus de cinq kilomètres de l'arrivée, le Norvégien Torstein Traeen (Uno-X Mobility) a tout de même conservé son maillot jaune de leader du classement général.

"J'ai une plaie au genou, mais ce n'était rien de vraiment sérieux", a-t-il expliqué en conférence de presse.

Après avoir rongé leur frein depuis le départ du Tour à Barcelone samedi, les sprinteurs n'ont pas laissé passer leur chance de lever les bras, d'autant plus à la veille d'une étape pyrénéenne difficile avec le Tourmalet au programme.

Un seul homme a animé le début de course, tentant de contrecarrer le plan permis par ce tracé tout plat de 158,3 km entre Lannemezan (Hautes-Pyrénées) et Pau (Pyrénées-Atlantiques).

Habitué des escapades à l'avant, Baptiste Veistroffer (Lotto-Intermarché) a respecté sa propre stratégie : attaquer dès le départ réel.

Le Français de 26 ans a passé plus de 140 km seul en tête avant d'être avalé par le peloton à 14 km de l'arrivée.

Comme prévu, les trains de sprinteurs se sont alors progressivement mis en place pour se placer dans les meilleures dispositions à mesure que la ligne se rapprochait.

"PRINTEMPS ASSEZ DIFFICILE"

À ce jeu, Olav Kooij a fini par lever les bras à l'issue d'un sprint animé et chaotique, comme souvent lors de la première étape promise aux grosses cuisses.

Le sprinteur néerlandais de 24 ans avait déjà triomphé à trois reprises sur le Tour d'Italie lors des deux dernières années mais jamais sur la Grande Boucle, qu'il découvre.

"Après déjà quelques jours difficiles ici, j'ai dû attendre aujourd'hui pour avoir une chance de gagner. C'est vraiment incroyable d'avoir gagné", a réagi le coureur de l'équipe française Decathlon CMA CGM, qu'il a rejointe en début d'année en provenance de la formation Visma-Lease a bike.

"J'ai réussi à trouver ma trajectoire un peu tout seul à la fin, quand j'ai vu la ligne, j'ai tout donné", a-t-il ajouté.

Dans un collectif formé autour de son prodige français Paul Seixas, la participation d'Olav Kooij était pourtant incertaine en raison de son début de saison tardif à cause d'un virus.

Il n'a repris la compétition que fin mai, signant deux victoires sur les Boucles de la Mayenne avant un autre succès au Tour de Belgique.

"Ça signifie beaucoup, après un printemps assez difficile, de revenir à ce niveau", a-t-il reconnu, après avoir offert un premier succès sur le Tour à son équipe depuis 2023. "Je pense que je ne suis pas monté sur le vélo pendant les deux premiers mois de l'année."

Les différents favoris à la victoire finale ont passé une journée relativement paisible dans le peloton.

La sixième étape, jeudi, sera la première en haute montagne avec 186,2 km et 4.100 mètres de dénivelé positif entre Pau et Gavarnie-Gèdre (Hautes-Pyrénées).

(Reportage de Vincent Daheron à Pau)