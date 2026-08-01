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Cyclisme/Tour de France Femmes-Un parcours 2026 piégeux sublimé par le Ventoux
information fournie par Reuters 01/08/2026 à 08:00
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par Zhifan Liu

Avec un parcours de 1.175 km répartis sur neuf jours de course entre la Suisse et la France, le tracé du Tour de France Femmes 2026 qui s'élance samedi depuis Lausanne est le plus long jamais emprunté par les coureuses, qui vont également devoir encaisser 18.795 m de dénivelé, autre record.

Si les yeux sont déjà rivés sur la 7e étape qui doit arriver au sommet du mont Ventoux, toit du Tour de France 2026, le parcours de cette édition ne devrait pas laisser beaucoup de répit aux concurrentes.

"Ce tour va être difficile tous les jours, il y aura tellement d'opportunités jusqu'au bout. Ca va être super dur, et comme on l'a vu sur le Giro, tout peut changer jusqu'à la fin", a déclaré Demi Vollering (FDJ United-Suez, 29 ans) en conférence de presse avant le Grand départ. En juin, la Néerlandaise avait attendu la 9e et dernière étape pour renverser le classement général et s'adjuger le Tour d'Italie.

Nouveauté cette année, un contre-la-montre de 21 km en Côte-d'Or entre Gevrey-Chambertin et Dijon, placé lors de la 4e étape et qui pourrait compter pour la victoire finale.

Pauline Ferrand-Prévot (Visma-Lease a bike), favorite pour conserver son titre, n'a plus couru un contre-la-montre en individuel sur un Grand tour depuis 2015 et s'attend à concéder du temps à cette occasion.

Sa principale rivale pour la victoire finale, Demi Vollering, a remporté le dernier exercice du genre sur le Tour en 2024, alors que la Suissesse Marlen Reusser (Movistar Team, 34 ans) fait office de favorite pour remporter le chrono et pourrait creuser des écarts conséquents à cette occasion.

Pauline Ferrand-Prévot, grimpeuse plus que rouleuse, s'est préparée à l'abri des regards en altitude sans négliger pour autant le contre-la-montre, selon son manager, Rutger Tijssen.

"On comptait l'aligner sur les championnats de France (de contre-la-montre) mais on ne voulait pas détruire sa préparation parfaite et la faire se déplacer à Grenoble", a-t-il déclaré lors d'une visioconférence avec des journalistes. "On a choisi de faire des simulations de course, on pense que c'était une meilleure approche de la laisser en stage d'altitude."

DU SUSPENS JUSQU'AU BOUT

"PFP" assure avoir passé beaucoup de temps à travailler sa position sur le vélo en soufflerie mais la Rémoise de 34 ans pourrait avoir à combler un éventuel débours sur ses concurrentes sur les pentes du mont Ventoux.

Juché à 1.910 m d'altitude, le Géant de Provence fera office de juge de paix de cette édition lors de la 7e étape, et son profil correspond mieux aux aptitudes de la Française.

"J'aime la montée, c'est iconique pour une Française. C'est imprévisible avec le vent, j'aime le fait qu'on doive s'y adapter", déclare la coureuse qui a reconnu l'ascension à plusieurs reprises lors de sa préparation.

Col mythique, il sera escaladé par la commune de Bédoin, soit son versant le plus dur (15,7 km à 8,8%). Surtout, contrairement au col de la Madeleine l'an dernier, le mont Chauve n'est pas placé en fin de Tour, ce qui aura une incidence sur les stratégies de course, selon Audrey Cordon-Ragot, ancienne championne de France du contre-la-montre devenue consultante pour Eurosport.

"C'est une montée mythique mais on aura deux grosses étapes derrière. (Le Ventoux) arrive assez tôt dans la semaine. Doit-on en garder sous la pédale ou s'exposer ? On ne peut pas la gérer comme une dernière étape, tactiquement c'est difficile", reconnaît-elle.

Le Tour de France Femmes se termine en effet à Nice (Alpes-Maritimes) avec une étape en circuit qui verra les concurrentes grimper quatre fois le col d'Eze (7,7 km à 5,9 %).

Pauline Ferrand-Prévot promet du spectacle jusqu'à la Côte d'Azur.

"Les dernières étapes sont super dures, il y aura du suspens jusqu'au bout, il peut y avoir des dégâts jusqu'à la fin. Je pense que ce ne sera pas ennuyant", estime la locale de l'étape, qui ne cache pas son excitation de rouler sur ses routes d'entraînement.

Demi Vollering abonde et parie elle aussi sur "un combat jusqu'à la toute fin".

(Rédigé par Zhifan Liu, édité par Tangi Salaün)

Sport
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