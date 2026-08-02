Reconversion inattendue pour Erik Lamela
Un intendant ça trompe énormément. Des nouvelles d’Erik Lamela : depuis sa retraite des terrains il y a un an, l’ancien international argentin (25 sélections) n’a pas chômé. Aujourd’hui au Mexique, celui qui s’est longuement confié sur la souffrance physique qu’il a éprouvée tout au long de sa carrière, a rejoint le staff du CF Monterrey, où officie son ancien entraîneur et compatriote à l’AEK Athènes, Matias Almeyda en qualité… d’intendant.
Solution de dépannage
En réalité, ce nouveau poste n’est qu’une diversion. L’ex-ailier de Tottenham, âgé de 34 ans, a été recruté par Almeyda pour être son adjoint. Sauf que, ne disposant pas encore des qualifications requises, il n’est officiellement pas autorisé à s’asseoir sur le banc du staff les jours de matchs. …
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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