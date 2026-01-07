Cyclisme-Simon Yates, vainqueur du dernier Giro, prend sa retraite

Le Britannique Simon Yates, vainqueur de la Vuelta 2018 et du dernier Giro, a annoncé mercredi la fin de sa carrière professionnelle à l'âge de 33 ans.

"J'ai pris la décision de me retirer du cyclisme professionnel", a-t-il déclaré dans un communiqué publié par son équipe Visma-Lease a bike. "Cela peut paraître surprenant pour beaucoup, mais ce n'est pas une décision que j'ai prise à la légère. J'y pense depuis longtemps, et aujourd'hui semble le bon moment pour quitter ce sport."

Il restait encore un an de contrat à Simon Yates dans l'équipe néerlandaise, au sein de laquelle il avait signé en début de saison dernière.

"Je suis profondément fier de ce que j'ai réussi à accomplir et tout autant reconnaissant pour les leçons qui en ont découlé", a-t-il poursuivi. "À mon équipe, Visma-Lease a bike, merci pour votre compréhension et pour avoir soutenu ma décision d'arrêter maintenant."

Simon Yates, frère jumeau d'Adam, coureur d'UAE Team Emirates-XRG, est passé professionnel en 2014. Au cours de ses 12 saisons dans le peloton, le natif de Bury (Angleterre) a décroché 36 victoires dont le Tour d'Espagne 2018 et le Tour d'Italie 2025. Le grimpeur, qui avait été suspendu quatre mois en 2016 pour "violation non-intentionnelle" du règlement antidopage, a également remporté six étapes sur le Giro, deux sur la Vuelta et trois sur le Tour de France, dont la dernière le 14 juillet dernier, dans le Massif central.

C'est l'ultime succès de la carrière de Simon Yates.

Il avait auparavant levé les bras à deux reprises sur le Tour 2019 et s'était classé quatrième du classement général en 2023, quand il courait pour l'équipe Jayco-Alula.

"C'est dommage qu'il s'arrête maintenant, mais il le fait à un moment où il est au sommet. Simon était un grimpeur exceptionnel et un coureur du classement général qui a toujours été à la hauteur quand cela comptait le plus", a déclaré Grischa Niermann, directeur sportif de Visma-Lease a bike, dans le communiqué.

