Cyclisme: Pogacar à l'assaut de la Vuelta, le dernier grand tour qui manque à son palmarès

Le champion du Tour de France Tadej Pogacar

Moins d'un mois après avoir conquis son cinquième Tour de ‌France, record égalé, Tadej Pogacar sera samedi au départ de la Vuelta pour tenter de remporter le seul grand tour qui manque ​encore à son palmarès pourtant déjà largement garni.

En conférence de presse, le 26 juillet dernier, plusieurs dizaines de minutes après son triomphe sur la Grande Boucle, le Slovène de 27 ans n'avait pas encore fait son choix : "Si le départ de la Vuelta avait lieu demain, ​je vous dirais que non, mais je peux encore décider d'ici deux semaines", avait-il dit.

Il n'aura eu besoin que de huit jours puisque le 3 août dernier, son équipe ​UAE Team Emirates-XRG a officialisé sa participation au troisième et dernier ⁠grand tour de la saison.

"Je suis très heureux d'annoncer que je vais retourner à la Vuelta. C'était mon tout premier ‌grand tour en 2019 et j'y ai vécu une expérience incroyable", a-t-il déclaré sur le site internet de son équipe.

"L'Espagne est un pays que j'adore visiter et où j'aime courir, et je pense que le ​moment est venu d'y retourner."

La participation du natif ‌de Komenda (Slovénie) au Tour d'Espagne était un serpent de mer de ces dernières années puisqu'il ⁠n'y avait plus participé depuis sa troisième place en 2019, à 20 ans, pour sa découverte des courses de trois semaines. Il y avait notamment remporté trois étapes et le classement du meilleur jeune.

"Pogi" n'était alors pas encore un vainqueur du Tour de France, ni ⁠le meilleur cycliste de sa ‌génération et probablement de l'histoire. Depuis, il a empilé les victoires, 127 précisément à son actif dont ⁠cinq sacres sur le Tour de France et un Giro, remporté en 2024 lors de son unique participation.

Alors que le Slovène s'efforce ‌de remporter chacune des courses les plus prestigieuses du calendrier, sa participation au Tour d'Espagne, qui s'élance samedi de ⁠Monaco, où il réside, n'était plus qu'une question de temps.

Il tentera de devenir le neuvième ⁠coureur à remporter les trois grands ‌tours au cours de sa carrière, un cercle rejoint en mai dernier par son rival danois Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike), vainqueur du ​Giro quelques mois après son premier succès sur le Tour d'Espagne.

La ‌large victoire de Tadej Pogacar sur le Tour de France en juillet dernier, avec plus de six minutes d'avance au classement général sur son dauphin, le ​Belge Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-hansgrohe), lui a permis de ne pas trop puiser dans ses réserves pour se présenter relativement frais sur la ligne de départ de la Vuelta.

Aucun de ses coéquipiers du Tour de France ne sera à ses côtés en Espagne mais ⁠il pourra compter notamment sur le Portugais Joao Almeida, deuxième l'an passé, l'Australien Jay Vine ou encore le Français Pavel Sivakov.

Face à lui, la concurrence sera relativement faible et les prétendants que sont Primoz Roglic (Red Bull-Bora-hansgrohe), Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), Felix Gall (Decathlon CMA CGM), Oscar Onley (INEOS Grenadiers), Mikel Landa (Soudal-Quick Step) voire Cian Uijtdebroeks et Enric Mas (Movistar) se disputeront vraisemblablement le podium.

Tadej Pogacar devrait ensuite se tourner vers l'objectif principal de sa fin de la saison : les Mondiaux de Montréal (Canada), fin septembre, dont il est le double tenant du titre.

(Rédigé par ​Vincent Daheron, édité par Benoit Van Overstraeten)