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Cyclisme-Le Belge Tim Merlier remporte la 12e étape du Tour de France
information fournie par Reuters•16/07/2026 à 17:22
Le
Belge Tim Merlier (Soudal-Quick Step) a remporté jeudi la 12e
étape du Tour de France, longue de 179,1 km entre le circuit de
Nevers Magny-Cours (Nièvre) et Chalon-sur-Saône
(Saône-et-Loire), devant le Néerlandais Olav Kooij (Decathlon
CMA CGM) et le Belge Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech).
Deux ouvriers et le gérant d'une société de travaux sont présentés à la justice jeudi en vue de leur mise en examen pour le déclenchement involontaire du premier incendie en forêt de Fontainebleau, dont près d'un dixième a brûlé depuis dimanche. Pour remercier ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•16.07.2026•18:33•
La CRE de justifie notamment par l'augmentation du tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité. La Commission de régulation de l'énergie (CRE) a indiqué jeudi 16 juillet avoir proposé au gouvernement d'augmenter de 2,5% en moyenne les tarifs réglementés ...
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par Coralie Lamarque Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé jeudi, tandis que Wall Street évolue de manière similaire, les marchés demeurant hésitants face à une vague de résultats d'entreprises encourageants alors que la situation reste toujours ...
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Papy a finalement décidé d’arrêter la résistance et de raccrocher les gants. À 43 ans, Craig Gordon était le joueur le plus âgé de la compétition, même s’il n’a pas disputé la moindre minute avec l’Écosse. Le gardien a annoncé ce jeudi qu’il mettait fin à une carrière ...
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