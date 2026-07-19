Cyclisme-Le Belge Remco Evenepoel remporte la 15e étape du Tour de France

Tour de France
Le Belge Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-hansgrohe) a remporté dimanche la 15e étape du Tour de France, longue de 183,9 km entre Champagnole (Jura) et le plateau de Solaison (Haute-Savoie), lors d'une journée marquée par l'abandon du Danois Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike), qui était deuxième du classement général.
Le maillot jaune Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), deuxième du jour, conforte son avance en tête du classement général.
(Reportage de Vincent Daheron à Vougy)
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