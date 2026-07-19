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Cyclisme-Le Belge Remco Evenepoel remporte la 15e étape du Tour de France
information fournie par Reuters 19/07/2026 à 17:47

Tour de France

Tour de France

​Le Belge Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-hansgrohe) a ​remporté dimanche la ​15e étape ⁠du Tour de ‌France, longue de 183,9 km ​entre ‌Champagnole (Jura) et le ⁠plateau de Solaison (Haute-Savoie), lors d'une ⁠journée ‌marquée par l'abandon ⁠du Danois Jonas ‌Vingegaard (Visma-Lease a ⁠bike), qui était ⁠deuxième ‌du classement général.

Le maillot ​jaune ‌Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), deuxième ​du jour, ⁠conforte son avance en tête du classement général.

(Reportage de Vincent Daheron à ​Vougy)

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